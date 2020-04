Corriere del Mezzogiorno: "Nasce l’asse Cina-Napoli per l’emergenza Covid"

"Nasce l’asse Cina-Napoli per l’emergenza Covid". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere di Mezzogiorno dedica a delle iniziative di beneficenza: "Maglie «preziose» all’asta per beneficenza. Ciro Ferrara: darò quella con cui ho marcato Maradona. Fabio Cannavaro: vicini a chi ha bisogno. Un’asta online di memorabilia calcistiche per aiutare la Campania, cui già hanno aderito tantissimi calciatori. L’idea è venuta alla Fondazione Cannavaro Ferrara che intende aiutare in questo modo le famiglie più fragili e i senza tetto, particolarmente colpite e in seria difficoltà per l’emergenza Covid-19".