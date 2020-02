"Un 'nuovo' Napoli per Gattuso Nessuno ha speso quanto Adl": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) nella sua sezione sportiva. De Laurentiis è il presidente che ha speso più di tutti in serie A. Il Napoli ha investito 84,5 milioni di euro con gli arrivi di Lobotka, Demme, Politano ma ha anche pianificato il futuro con Petagna e Rrahmani che arriveranno in estate. Younes rifiuta la cessione e ora può finire fuori lista. Mertens verso il rinnovo.