Corriere del Mezzogiorno: "Oggi la resa dei conti. Bari e Reggina contro tutti"

"Resa dei conti in C. De Laurentiis vuole finire il campionato". Titola così il Corriere del Mezzogiorno in edicola in vista dell'assemblea di Lega Pro che si terrà oggi. La maggior parte della squadre non vuole continuare a giocare, ma nel Girone C ci sono due club - Bari e Reggina - pronti ad andare controcorrente: "Campionato da riprendere. Bari e Reggina contro tutti. Oggi è in programma la riunione di Lega di serie C sull’emergenza. Si preannuncia un clima incandescente. Se non una resi dei conti, quasi".