Corriere del Mezzogiorno: "Ospina forte coi piedi? 'Sì, ero attaccante'"

"Ospina forte con i piedi? 'Sì, ero attaccante'": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) nella sua sezione sportiva. Focus sul portiere del Napoli, diventato titolare degli azzurri. Ospina sembra aver superato Meret nelle gerarchie di Gattuso. "Prima di fare il portiere facevo l’attaccante e in vacanza con gli amici mi diverto a giocare in attacco", ha spiegato Ospina che del resto in estate nell’amichevole con James Rodriguez giocava in attacco.