Corriere del Mezzogiorno: "Prima lo spavento, poi la gioia. Azzurri in finale"

L'Inter subito avanti, la rimonta di Dries Mertens nel finale di primo tempo e tanto basta per conquistare la finale: non è stato facile, le emozioni e i saliscendi tanti, ma il Napoli è in finale di Coppa Italia. E il Corriere del Mezzogiorno non può che dedicare ampio spazio in prima pagina al traguardo della squadra di Gattuso: "Primo lo spavento, poi la gioia. Azzurri in finale", il titolo in primo piano.