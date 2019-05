© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere del Mezzogiorno, in taglio alto, dà spazio ai bomber dalla Serie A alla Serie D, tutti nati in Campania. A farla da padrone è Fabio Quagliarella, capocannoniere in Serie A con 25 reti, ma non da meno è Massimo Coda, secondo nella classifica marcatori della Serie B, alle spalle di Alfredo Donnarumma. In Serie C spicca bomber Luigi Castaldo, che a 37 anni ha trovato la bellezza di 17 reti con la maglia della Casertana. Chiude l'attaccante Fabio Longo, che in Serie D con la Turris è andato a segno ben 23 volte.