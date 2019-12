"Rino, corsa e sorrisi. Adl in campo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Rivoluzione appena cominciata a Castel Volturno con Gattuso che calcia, dribbla e tira la palla. Poi urla, spiega e rispiega. Mentre De Laurentiis non si allontana dai bordi del campo. Il patron al centro sportivo per il secondo giorno consecutivo, è anche questa la novità. Oltre ai volti stanchi ma sorridenti dei calciatori.