Corriere del Mezzogiorno: "Ritiro e docce in albergo: le misure per il dopo"

"Ritiro e docce in albergo: le misure per il dopo". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica al Napoli e al possibile ritorno ad allenarsi: "Il calcio italiano studia il protocollo medico che disciplinerà la ripartenza, se la curva epidemiologica continuerà a dare buoni numeri il 4 maggio potrebbe essere il giorno del «nuovo inizio». Ieri si è riunita la commissione medico-federale in collaborazione con esperti infettivologi in prima linea nella battaglia contro il coronavirus".