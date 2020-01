"Dove c'eravamo lasciati": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in vista della sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus. Gara speciale per il grande ex Maurizio Sarri. Il tecnico ritrova il San Paolo per la prima volta da avversario dopo l'addio e ritrova anche i giocatori del suo ciclo: "Napoli lo accolga bene". Dal mondo del tifo azzurro, il Napoli ha ritrovato il suo pubblico più passionale, filtra la linea dell’indifferenza.