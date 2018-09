© foto di Image Sport

"De Magistris sfida De Laurentiis: il Napoli giochi a Napoli". Così il Corriere del Mezzogiorno titola nella sua prima pagina in merito alla querelle legata al San Paolo, con il sindaco della città partenopea che ha risposto alla provocazione del patron azzurro. De Laurentiis ha detto di essere pronto a portare il Napoli a giocare la Champions a Bari. "L’ex Pm replica al patron azzurro, mentre il sindaco di Bari ha detto che il San Nicola non ha l’agibilità Uefa", si legge poi sul giornale in edicola.