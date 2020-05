Corriere del Mezzogiorno: "Sollievo Napoli: tutti negativi al Covid"

vedi letture

"Sollievo azzurro: tutti negativi al Covid" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania), in prima pagina quest'oggi. Sono tutti negativi i tamponi per il Covid 19 dei calciatori del Napoli. Il primo ciclo si è concluso, atteso il responso per il solo Karnezis, il cui tampone sarà elaborato oggi "per problemi tecnici". Oggi i giocatori faranno un altro tampone, sanificato il centro. Tra sabato e domenica la ripresa degli allenamenti.