Corriere del Mezzogiorno: "Spaghetti e verdure, così il Napoli si tiene in forma"

"Spaghetti e verdure, così il Napoli si tiene in forma". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica all'alimentazione dei giocatori del Napoli con gli allenamenti sospesi e il dover stare il più possibile in casa: "Cinque pasti al giorno, miele e mandorle per le difese. Gli allenamenti sono visibili a tutti i fan. I calciatori azzurri in questi giorni postano a ripetizione immagini sui loro profili social e condividono così con i tifosi i lorro esercizi casalinghi".