Corriere del Mezzogiorno spinge il Napoli: "Ancelotti non si nasconde"

"Carlo Ancelotti non si nasconde". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sulla conferenza stampa dell'allenatore azzurro, riassumendola in un titolo: "Puntiamo in alto". Il Napoli è proiettato alla sfida con la Fiorentina, in cui non ci sarà Arkadiusz Milik, neanche convocato, ma Dries Mertens al centro dell'attacco. Sul quotidiano, di spalla, anche due analisi fatte dal capo servizi del giornale e dal tifoso Salvatore Esposito, celebre volto di Gomorra.