Corriere del Mezzogiorno: "Stadio con 23 mila spettatori, così De Laurentiis vuole riaprire"

vedi letture

"Stadio con 23 mila spettatori, così De Laurentiis vuole riaprire e chiede il via libera a De Luca". Così il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, a proposito delle intenzioni del patron del Napoli, che ha dichiarato: "Se io non posso stare a contatto con un tifoso, non posso neanche fare uno sport di contatto. Il tampone va fatto insieme al biglietto". Borriello, assessore allo sport, lo spalleggia: "Il Comune è d'accordo sul ritorno del pubblico". E su Facebook il governatore De Luca parla del San Paolo ristrutturato per le Universiadi.