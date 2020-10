Corriere del Mezzogiorno: "Stangata del giudice sportivo sugli azzurri"

vedi letture

"Sconfitta con la Juve e un punto in meno: stangata del giudice sportivo sugli azzurri": questo il titolo che il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, dedica in taglio alto alla decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita mai disputata tra Juventus e Napoli. Pronta la risposta di De Laurentiis: "Abbiamo rispettato la legge, andiamo in Appello fiduciosi".