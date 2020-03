Corriere del Mezzogiorno: "Stipendi e multe, tratta Insigne"

"Stipendi e multe, tratta Insigne", titola il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Da una parte il dialogo sindacale tra le associazioni di categoria, Lega e AIC, contemporaneamente quello interno perché ogni club ha una sua autonomia. In casa Napoli Lorenzo Insigne è tra i protagonisti del dialogo, sono giorni particolari per Insigne, passato dalle intuizioni sul campo a quelle da capitano mediatore. Il confronto in casa Napoli va avanti, Insigne aggiorna i compagni nella chat di squadra. La situazione degli azzurri è più intricata rispetto ad altri club, perciò i calciatori da qualche settimana ne discutono con procuratori, avvocati e la stessa Aic. C’è la questione multe ad incidere sulla ricerca di una strada condivisa riguardo agli stipendi, il procedimento di circa 2,5 milioni complessivi fermo al Collegio Arbitrale e le preoccupazioni sull’eventuale procedimento sui diritti d’immagine.