Corriere del Mezzogiorno su Milik: "Ci hanno puntato la pistola al volto"

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina dedicando ampio spazio alla rapina post Champions ai danni di Milik e della sua fidanzata: "Ci hanno puntato la pistola al volto". Il quotidiano sottolinea come la partita contro i Reds ha dato l'impressione della nascita di una nuova era per la squadra azzurra, sensazione rovinata dai delinquenti che hanno riportato tutti alla tristissima normalità.