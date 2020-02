vedi letture

Corriere del Mezzogiorno su Napoli-Barça: "Che sia la notte giusta"

"Cuore ed equilibrio. Che sia la notte giusta": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in vista della grande notte di Napoli-Barcellona. Uno speciale in edicola oggi, dedicato alla notte del San Paolo. "Il Napoli non è più una squadra in crisi. Non credo che il Napoli passerà il turno ma sono convinto che la partita al San Paolo sarà aperta" scrive Mario Sconcerti in prima pagina. Stadio esaurito nonostante i prezzi alle stelle.