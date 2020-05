Corriere del Mezzogiorno su ripresa allenamenti: "Il Napoli ci (ri)prova"

"Il Napoli ci (ri)prova". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica ai partenopei: "Oggi il primo tampone per ciascun giocatore, giovedì il secondo. Sanificato il centro sportivo, kit di allenamento già distribuiti. Tre completi, così da consentire a ciascuno di arrivare al campo già in tuta, rientrare con la propria auto a casa ed eventualmente avere il cambio per il giorno successivo. Nel centro sportivo sarà accessibile soltanto il campo, chiusi palestra e spogliatoi. Nessun magazziniere sarà richiamato in servizio".