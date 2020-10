Corriere del Mezzogiorno su Rrahmani, Elmas e Lobotka: "In bolla sognando l'Europeo"

"In bolla sognando l'Europeo", titola all'interno della propria sezione sportiva il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana. Il quotidiano fa riferimento in particolare a Rrahmani, Elmas e Lobotka, che sono certamente nel novero dei delusi per il divieto al viaggio in Nazionale. Ieri sera le rispettive nazionali si giocavano le proprie chance di qualificarsi al prossimo Europeo nelle semifinali play-off: l'ultimo atto ci sarà il dodici novembre. I tre azzurri non hanno potuto fare altro che tifare a distanza i propri compagni, sperando di poter ancora inseguire il proprio sogno.