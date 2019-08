Corriere del Mezzogiorno sul caso biglietti: "Dietrofront Juve"

"Dietrofront della Juventus, biglietti vendibili ai nati in Campania". E' con questo titolo che il Corriere del Mezzogiorno si dedica al calcio in prima pagina, soffermandosi sul caso che tanto ha fatto discutere tra Napoli e Torino in questi ultimi due giorni. Il club bianconero, tramite un comunicato ufficiale, aveva vietato la vendita non solo ai residenti in Campania, ma anche ai nativi di tale regione, salvo poi fare un passo indietro, ammettendo l'errore, nella giornata di ieri, lasciando tale veto solo per chi risiede nella suddetta zona.