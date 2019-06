© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Sequestri per frode fiscale. Il Foggia nel mirino della Finanza". Titola così il Corriere del Mezzogiorno in edicola a proposito delle perquisizioni della GdF avvenute ieri nelle sedi del club pugliese e delle aziende dei fratelli Sannella. “

"Foggia, Finanza in azione nelle sedi dei Sannella. Perquisizioni e sequestri. Per una presunta frode fiscale acquisita nuova documentazione. L'iniziativa dei militari su disposizione della Procura dauna. C'è massimo riserbo. - si legge all’interno - Stando ad indiscrezioni nella mattinata i finanzieri di Foggia e Bari avrebbero visitato le sedi dei fratelli Sannella acquisendo, in fotocopia, diversa documentazione. Perquisizioni disposte [...] per acquisire elementi su presunte ipotesi di reato come false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Reati tutti connessi alla gestione della società sportiva Foggia Calcio. [...] Non è escluso che tra la documentazione all’attenzione dei finanzieri vi sia anche quella relativa alla mancata iscrizione in C del club rossonero".