Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Affondo James"

© foto di Giulio Falciai

"Affondo James". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Definita ufficialmente l’operazione Manolas, De Laurentiis ha pagato la clausola di 36 milioni, il difensore greco è costato complessivamente 15 milioni considerando la cessione di Diawara alla Roma a 21 milioni di euro. Il monte ingaggi finora non subisce grandi variazioni, l’addio di Hamsik, le partenze di Albiol e Diawara compensano gli arrivi di Di Lorenzo e Manolas e l’aumento previsto nel contratto di Koulibaly ma il Napoli non si ferma. Sono frequenti i contatti per James Rodriguez, De Laurentiis, ieri a Milano all’Assemblea di Lega con Chiavelli, ne parla con Florentino Perez e il suo agente Jorge Mendes.