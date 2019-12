Carlo Ancelotti dopo aver conquistato gli ottavi di Champions con il Napoli, battendo per 4-0 il Genk, è andato a cena con Aurelio De Laurentiis. In conferenza stampa aveva detto: "Io non mi dimetto". In serata il tweet della società: revocato l’incarico. "Ancelotti, 'revocato l’incarico'" è il titolo scelto dal Corriere del Mezzogiorno in edicola, per parlare del cambio in panchina in casa Napoli. Ora arriva Gattuso.