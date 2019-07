© foto di ManWil

Un pareggio amaro, visto che l'avversario gioca in Serie B. E il Corriere del Mezzogiorno, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, titola così: "Napoli, 3-3 con la Cremonese. Ancelotti: troveremo l'equilibrio". I partenopei hanno impattato a sorpresa in una delle primissime uscite stagionali contro i lombardi, con le reti azzurre di Insigne, Verdi e Younes che non son bastate per vincere.