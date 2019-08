© foto di ManWil

Per il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, due titoli sul Napoli tra prima pagina e sezione sportiva interna. Nel primo caso leggiamo: "Dela e Ancelotti, sfida a carte in volo. Come Pertini e Bearzot al Mundial. L'amichevole in Usa con il Barcellona". Nel secondo, più mercato: "Assalto a Lozano. Il Napoli accelera. Apertura del procuratore, Mino Raiola rivede le pretese sull’ingaggio: cinque milioni a stagione".