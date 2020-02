© foto di Mattia Verdorale

Sul campo sarà proibitiva, sugli spalti sarà una festa. "Napoli, un super-fatturato. Barça, ressa ai botteghini. Raggiunti i 300 milioni. Curve esaurite in un giorno", è il titolo in prima pagina del Corriere del Mezzogiorno sul club partenopeo. E all'interno la voglia di Messi & Co. è così testimoniata: "È già febbre da Barça. Ieri in mezz’ora terminati i biglietti di Curve, Distinti e tribuna Nisida ma il Cams ferma i tifosi azzurri per la trasferta di coppa a Milano. Fatturato, club a quota 300 milioni".