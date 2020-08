Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Callejon e Insigne, a Barcellona tutto in una notte"

"Callejon e Insigne, a Barcellona tutto in una notte". Questo il titolo in taglio centrale del Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, in vista della sfida di Champions League contro i catalani. "Indicare il tragitto in spagnolo si dice 'marcar el camino' - si legge - ma marcar può significare anche realizzare un gol, che sarebbe indispensabile per i sogni Champions del Napoli". Potrebbe essere l'ultima notte europea in azzurro per Callejon, mentre oggi Insigne effettuerà il test decisivo sul campo, per capire quali siano gli effettivi margini di recupero per il Camp Nou.