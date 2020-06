Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Callejon vuole restare e detta le condizioni"

Tanta carne al fuoco nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Sul mercato del Napoli, la titolazione è la seguente: "Callejon vuole restare e detta le condizioni". Spazio, sin dalla prima pagina, alla squadra rosa partenopea: "Il Napoli femminile promosso in serie A. Il patron Carlino: non saremo comparse".

Infine, sul Benevento, a un passo dalla promozione: "Festa giallorossa, appello del prefetto De Girolamo: felice per la mia città. Attesa per la matematica promozione. La tifosa vip: 'Finalmente una grande ribalta'".