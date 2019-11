"È il momento più nero". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Che si sia trattato solo di una coincidenza è possibile, ma poco probabile. Dopo l’intrusione in casa di Allan a Pozzuoli, c’è stato il furto all’interno dell’auto della moglie di Zielinski, a Varcaturo: abbastanza per incuriosire i pm del pool della Procura che indagano sui reati in ambito sportivo. In queste ore si attendono le informative sui due episodi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. Poi si deciderà se convocare gli interessati e, eventualmente, altre persone che potrebbero fornire informazioni utili a fare chiarezza.