© foto di WilMan

"Mauro Icardi si 'sfila': vuole l'Inter. E Llorente mette il Napoli nel mirino". Così il Corriere del Mezzogiorno, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, titola sulle trattative per l'attacco del club azzurro. All'interno del quotidiano, maggiori info in merito: "Lo spagnolo è più vicino e James aspetta".