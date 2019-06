Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "James-Ancelotti, nuova intesa"

© foto di WilMan

In casa Napoli continua a tenere banco la trattativa per arrivare a James Rodriguez. Il colombiano, di proprietà del Real Madrid ma prestato al Bayern Monaco nelle ultime stagioni, non direbbe affatto no al club partenopeo ma arrivare a un accordo non è semplice, come spiega nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno: "James e Ancelotti, una nuova intesa. Summit per Lozano. Il colombiano vuole il trasferimento, c'è il nodo ingaggio", la titolazione interna del quotidiano.