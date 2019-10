Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "La certezza Luperto"

© foto di Wilman

Tutte le ultime in casa Napoli sono condensate nella titolazione, all'interno delle pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La certezza Luperto. Dopo la buona prova in Champions il centrale partirà titolare a Ferrara. Manolas out, salta pure l'Atalanta. Mertens fa visita a Starace in ospedale".