Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Rinnovi, le trattative più calde"

"Rinnovi, le trattative più calde". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica alla questione rinnovo in casa Napoli: "Per Zielinski è semaforo verde perché è stata trovata l'intesa tra club ed entourage del giocatore. Su Callejon è semaforo giallo perché ancora l'accordo è da trovare ma la volontà c'è. Chi non rinnoverà invece si chiama Arek Milik, dove la volontà è quella di andar via".