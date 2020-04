Corriere del Mezzogiorno sul Napoli:"Sorpresa di Pasqua"

vedi letture

"Sorpresa di Pasqua, anche la squadra 'aiuta' i dipendenti in cig. Stipendi e multe, si tratta: sì alle decurtazioni ma per cause benefiche". Così il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione odierna pasquale, titola nelle pagine interne sportive sull'iniziativa di beneficenza che potrebbe portare il Napoli a devolvere verso i propri dipendenti in cassa integrazione parte degli emolumenti dei propri tesserati.