Corriere del Mezzogiorno sulle cessioni del Napoli: "Il tesoretto"

"Il tesoretto". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica al mercato in uscita del Napoli. In particolar modo si fa riferimento alla possibile cessione di Koulibaly, e a quella invece imminente di Milik alla Roma, che nelle casse dei partenopei, potrebbero sicuramente portare un bel tesoretto. La trattativa con i giallorossi per il polacco è definitivamente decollata e la chiusura adesso è molto vicina. Per il difensore si è raffreddata la pista Manchester City, considerati i rapporti poco tranquilli tra i club dopo l'affare Jorginho.