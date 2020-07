Corriere del Mezzogiorno: "Svanisce il sogno Champions. Azzurri piegati dall’Atalanta"

"Svanisce il sogno Champions. Azzurri piegati dall’Atalanta". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere del Mezzogiorno in riferimento alla sconfitta rimediata dal Napoli con l'Atalanta nella serata di ieri: "Non accadeva dal 9 febbraio, giorno in cui il Napoli ha perso con il Lecce. Ieri sera a Bergamo l’Atalanta, forte dei dodici punti in più, ha messo la squadra di Gattuso alle strette in sette minuti: due gol in avvio di secondo tempo e la sconfitta è stata servita. Svanito definitivamente il sogno Champions, adesso è tempo per programmare il futuro".