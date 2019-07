Il Corriere del Mezzogiorno si dedica al Napoli, come al solito, e gli concede spazio in prima pagina con un focus sul mercato. A cominciare dalle "Voci da Madrid: James resta qui". Il quotidiano sottolinea come le manovre degli azzurri vadano oltre e continua in taglio alto: "Il Napoli non sta a guardare e affonda il colpo Nicolas Pépé".