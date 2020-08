Corriere del Mezzogiorno: "Vertice Gattuso-ADL sugli obiettivi di mercato"

"Vertice Gattuso-ADL sugli obiettivi di mercato", titola quest'oggi in taglio alto il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana. Il tecnico azzurro indica gli insostituibili: incedibili per l'ex Milan Mertens, Manolas, Fabian Ruiz e Zielinski. E per Boga arriva una timida apertura del Sassuolo: nei prossimi giorni è previsto un incontro con il fratello-agente, che rifiuterà il rinnovo e spingerà per il trasferimento a Napoli.