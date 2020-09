Corriere del Mezzogiorno: "Via libera a mille spettatori per il debutto di Osimhen al San Paolo"

In casa Napoli è tutto pronto per la sfida contro il Genoa, il primo impegno casalingo di questa stagione: "Serie A, via libera a mille spettatori per il debutto di Osimhen al San Paolo", titola in taglio alto l'edizione campana del Corriere del Mezzogiorno. Gattuso si affida ancora al 4-3-3: l'ex Lille scalpita, Mertens potrebbe fare il suo ingresso a gara in corso.