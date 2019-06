Corriere del Mezzogiorno: "Zielinski e Fabian, 'no' Napoli all'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Zielinski e Fabian, il Napoli dice no all'Inter". E' questa l'indiscrezione riportata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, addirittura in apertura delle proprie pagine sportive. Il quotidiano si sofferma sul mercato in uscita e i rifiuti del Napoli, anche per quel che concerne Allan e il PSG. I big non partiranno a meno che non ci saranno offerte irrinunciabili.