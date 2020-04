Corriere del Veneto: "Serie C, campionato in bilico. Oggi si esprimono le società"

"Serie C, campionato in bilico. Oggi si esprimono le società". Così titola il Corriere del Veneto in vista dell'assemblea di Lega Pro in programma oggi: "È il giorno dell’assemblea generale delle società di Lega Pro, che si confronteranno questa mattina alle 11 in call conference. - si legge all'interno - Ed è un giorno importante perché parecchi club potrebbero chiedere l’annullamento e la chiusura anticipata della stagione. Impossibile prevedere la piega che prenderanno gli eventi, ma il pericolo che si arrivi a uno stop anticipato, sia pure al momento ancora remoto, esiste".