"Annullata amichevole Perugia e Roma". Così titola l'edizione odierna del Corriere dell'Umbria in prima pagina, in taglio alto, a proposito del Grifo. Non andrà in scena, infatti, come scrive il quotidiano, l'amichevole tra il Perugia, allenato da mister Oddo, e la Primavera della Roma.