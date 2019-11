© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Un inconveniente tecnico nel momento meno opportuno. Il Perugia raggiungerà solamente quest'oggi la Calabria, nonostante la sfida odierna contro il Crotone. Il perché lo spiega, in prima pagina, il Corriere dell'Umbria: "Charter rotto e non decolla. Il Grifo solo oggi a Crotone". I biancorossi, attesi in campo alle 15, solamente in mattinata arriveranno al Sud Italia.