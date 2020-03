Corriere della Sera: "-100 Eurodubbi"

"-100 Eurodubbi". Questo il titolo a pagina 41 che il Corriere della Sera dedica al fatto che manchino solamente 100 giorni all'inizio degli Europei 2020: "L’Europeo 2020 si gioca in 12 Paesi diversi. Calcio d’inizio il 12 giugno a Roma con Italia-Turchia. Semifinali e finali a Londra. Preoccupato per il Coronavirus a 100 giorni dall’Europeo che scatta l’11 giugno da Roma con Italia-Turchia? Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, prima butta la palla in tribuna, come è comprensibile: "Lasciateci essere ottimisti e basta parlare di scenari oscuri".