Corriere della Sera: "Accuse, sospetti, liti: il nostro calcio è nel caos"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "Accuse, sospetti, liti: il nostro calcio è nel caos". L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il calcio. Fibrillazioni e liti. Diffide e minacce. Una specie di inaccettabile (visto il momento) tutti contro tutti. Il consiglio di Lega, in conference call, è stato una specie di teatrino dell’assurdo, chiuso senza lo straccio di un accordo. La Lega ha fissato un’assemblea d’urgenza per mercoledì a mezzogiorno a casa di Malagò, nel Salone d’onore del Coni. Sarà l’ultima occasione per trovare un po’ di pace e una soluzione condivisa. Il governo si sta spazientendo. La Federcalcio segue in silenzio, ma con attenzione, l’evolversi della situazione, sperando che i presidenti ragionino facendo sistema.