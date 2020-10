Corriere della Sera: "Al di là dei fuorigioco la Juve ha già vinto la scommessa Morata"

Sul Corriere della Sera c'è spazio per il ko della Juve con il Barcellona ma anche per un focus dedicato al ritorno di Morata in bianconero. "Al di là dei fuorigioco la Juve ha già vinto la scommessa Morata" scrive il quotidiano. Suarez e Dzeko sembrano essere un lontano ricordo: la Juve può già dire di aver vinto la scommessa Alvaro. Ieri tre gol annullati per fuorigioco millimetrici, degni del miglior Pippo Inzaghi. Alvaro comunque sta rispondendo alla grande, con doti da vero bomber d'area di rigore. Alla Inzaghi, o alla Trezeguet: insomma, la Juve ha fatto bingo riportandolo a Torino!