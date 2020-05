Corriere della Sera: "Allenamenti, oggi il sì del Cts. Ma resta il nodo quarantena"

"Allenamenti, oggi il sì del Cts. Ma resta il nodo quarantena". E' questo il titolo che il Corriere della Sera all'interno delle sue pagine sportive dedica alla ripartenza del calcio, per la quale potrebbe esser fatto un passo importante in giornata con il probabile via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico agli allenamenti in gruppo dal 18 maggio. Ma il quotidiano spiega che se sarà trovato un positivo, la squadra andrà in isolamento.