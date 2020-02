Corriere della Sera: "Alta tensione"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola sulle parole di Rocco Commisso: "Alta tensione". A Coverciano ci sono quasi tutti i tecnici di A, B e C, ma di calcio giocato non si parla di certo. A tenere banco sono il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e quello dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, dopo le scomposte polemiche domenicali del patron viola, diventate accuse al sistema. "Se fosse stato un solo incidente non avrei parlato, ma dato che sono stati tre, allora parlo. Contro Genoa e Inter c’erano rigori per noi: perché nessuno è andato alla Var? Noi e la Juventus dobbiamo essere trattati allo stesso modo: loro hanno ricavi altissimi ma pagano alla federazione quanto paghiamo noi", le parole del numero uno viola. "Commisso? Dico solo che gli arbitri sono disgustati dal suo comportamento", le parole di Nicchi, presidente AIA.