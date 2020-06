Corriere della Sera: "Anche Lukaku segna e si inginocchia per Floyd"

vedi letture

"Anche Lukaku segna e si inginocchia per Floyd" scrive il Corriere della Sera in prima pagina, quest'oggi. Inginocchiato a San Siro contro il razzismo: per ricordare George Floyd. Protagonista Romelu Lukaku, la punta interista che ha così celebrato il suo gol alla Sampdoria. In gol Lukaku e Lautaro, poi i nerazzurri calano e rischiano di farsi riprendere. La squadra di Conte supera la Samp e lancia un messaggio alla Juve capolista.